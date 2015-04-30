فيديو.. سمير زاهر: سأترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.. ولا أفكر في البرلمان



> أعلن الكابتن سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن نيته للترشح بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، حاسمًا بذلك كافة الشائعات التي أثيرت حول عدم ترشحه.

وبالحديث عن دخوله العمل العام عن طريق مجلس الشعب، أكد “زاهر” في تصريحات ببرنامج “البيت بيتك” المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لمجلس الشعب المقبل؛ لأن العمل العام قد أرهقه، فضلًا عن رفض أسرته لخوضه تلك التجربة مرة أخرى.

وأشار “زاهر” إلى أن 90% من أعضاء البرلمان المقبل سيكونوا هم نفس الأعضاء الذين قد ترشحوا من قبل على قوائم الحزب الوطني، موضحًأ أن إعادة انتخابهم مرة أخرى بالبرلمان المقبل هو دليل على دورهم الوطني.

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