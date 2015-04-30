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عضو مجلس الشورى السعودي السابق: الملك سلمان يريد نقل السلطة للشباب وتصديرهم المشهد السياسي

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عضو مجلس الشورى السعودي السابق: الملك سلمان يريد نقل السلطة للشباب وتصديرهم المشهد السياسي عضو مجلس الشورى السعودي السابق: الملك سلمان يريد نقل السلطة للشباب وتصديرهم المشهد السياسي

قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور خليل الخليل، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كان طوال حياته عميدًا للأسرة المالكة، وكان يُعتمد عليه من قبل الملوك السابقين له؛ نظرًا لرجاحة فكره ورشده وقربه من جميع الشرائح .

وأضاف الخليل خلال مداخلة هاتفية على فضائية «سي بي سي» أمس الأربعاء، أن الملك سلمان هو الوحيد المسؤول عن تحديد توجه العائلة المالكة، وتحديد من يعاونه في الحكم، لافتًا إلى أن العاهل السعودي يتمتع بثقة شعبه وعائلته.

وأشار إلى التعديلات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين بتعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، مؤكدًا على اتجاه العاهل السعودي لنقل السلطة للشباب، وتصديرهم للمشهد السعودي. وأوضح أن الملك سلمان لا يملك السلطة المطلقة، باعتبار أن الأمر شورى بين العائلة المالكة، لكنه مسؤول عن تحديد السياسات الخاصة بالمملكة، متابعًا: «تعيين الشباب في المناصب السيادية، يبشرنا جميعًا بمستقبل واعد واطمئنان». وأكد على وجود تغير في السياسة السعودية بعد القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات ستغير الحال السعودي للأفضل.

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