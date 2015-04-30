بالفيديو.. إبراهيم عيسى يطالب السعودية بتوضيح موقفها من تنظيم الإخوان

طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، المملكة العربية السعودية بتوضيح موقفها تجاه ما يطلق عليه «الإسلام السياسي» وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تعيين وزيرًا جديدًا للخارجية.

وأضاف «عيسى» خلال برنامجه «25/30» المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الأربعاء، قائلا: «عايزين نفهم منطق السياسة السعودية من الإخوان بلا لبس»، لافتًا إلى التغيرات التي أجرتها المملكة في الحكومة وتعيين ولي عهد جديد ومدى رؤيتها للوضع السياسي والتغيرات التي جرت فيها.

وتابع: «عايزين نعرف موقف السعودية فقط، سواء مع أو ضد، وهذا للشفافية والوضوح، ده حتى الموقف المصري من الإخوان مش واضح، ولم تدرج ضمن الكيانات الإرهابية حتى الآن».

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