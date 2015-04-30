تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته بالسلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس 3 عاطلين بتهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ذبح سائق تاكسى لسرقة سيارته.

كان المتهمون قد أدلوا أمام محمد سمير وكيل نيابة السلام باعترافات تفصيلية عن الحادث، حيث اعترفوا بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه وفى يوم الواقعة استقلوا سيارة المجنى عليه "تاكسى" وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن بمدينة السلام وأثناء سيرهم طلبوا من المجنى عليه ترك سيارته، إلا أنه رفض وقاومهم فوضع أحدهم سلاحا أبيض "سكين" على رقبة المجنى عليه ليترك السيارة لكنه استمر فى مقاومتهم.

وأضاف المتهمون أن أحدهم كان ممسكا بالسكين على رقبة السائق، وخيره بين السيارة وحياته فقال له "خد حياتى".. فذبحه بالسكين ثم ألقوا بجثته فى منطقة خالية من المارة وفروا هاربين.

كان اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص بالشارع، وكشفت التحريات أن المجنى عليه سائق تاكسى أثناء سيره بسيارته استوقفه 3 أشخاص لتوصيلهم، وعندما حاولوا سرقة سيارته قاومهم فاعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وقتلوه.

وبتكثيف التحريات توصلت الشرطة لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر لهم محضر وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.