إصابة شرطى فى حادث سير بكوم أمبو فى أسوان

استقبلت منذ قليل مستشفى أسوان الجامعى شرطى مصاب بنزيف وخدوش وجروح بأماكن متفرقة فى الرأس والجسم جراء حادث سير بدائرة مركز كوم أمبو شمال أسوان، وجار تقديم العناية الطبية اللازمة له.

واستقبلت مستشفى كوم امبو المركزى المصاب (ر . م) 35سنة شرطى، وتم تحويله على الفور من خلال سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى أسوان الجامعى، حيث استدعت حالته الصحية ذلك، وجار تحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب الحادث.

>