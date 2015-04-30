دعوى حجر ضد والد ترك أبناءه 6 سنوات دون السؤال عنهم وحرمهم من أمواله

أقام 3 أبناء دعوى حجر أمام محكمة الأسرة بمجمع محاكم الأسرة ضد والدهم "جمال.ق" البالغ من العمر 53 عاما بعد أن طردهم من المنزل وزوجته، وتزوج بفتاه تصغره بسنوات ورفض الإنفاق عليهم وحرمهم من كل حقوقهم وبدأ فى تبديد مدخرات قامت بجمعها الأسرة.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 1897لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة أن الوالد بعد بلوغه سن 53 عاما تزوج بفتاة تعمل بشركة أسسها وأولاده وزوجته عرفيا وبعدها بدأت التغييرات تظهر عليه وعندما واجهته زوجته القديمة اعتدى عليها وضربها وطردها وأولادها واستغل التوكيل الذى يملكه بتسجيل كل شىء باسمه وحرمهم من أموال ادخروها طوال سنوات عمرهم وتركهم طوال 6 سنوات دون السؤال عليهم أو على زوجته.

وقال كل من "خالد وكمال وهايدى" بدعوى الحجر ضد والدهم: إنهم رغم محاولتهم حل المشاكل وإرجاع عقله له لكنه أصر على موقفه وجعل زوجته الصغيرة تتحكم فيه لذا أقنعوا والدتهم التى كانت ترفض طوال سنوات هذا الفعل من قبلهم بأن هذا الحل الأمثل للحفاظ على والدهم من زوجته اللعوب التى يعرف الجميع أخلاقها وأنها تستغله حتى تأخذ كل شىء، وبعد ذلك ستطلقه كما قالت لإحدى صديقاتها بالشركة المملوكة لهم سابقا.