محامو شمال الجيزة: سنقيم دعوى مخاصمة ضد قاضى محكمة كرداسة

قال المحامى "عدلى راشد" إن القاضى حسام رشدى رئيس محكمة جنح مستأنف كرداسة قرر مغادرة المحكمة عصر أمس دون الاعتذار للمحامى الذى قام بسبه، وذلك بعد حضور أعضاء النقابة إلى مكتبه.

وأضاف "راشد" لـ"اليوم السابع" أن المحامين قرروا إقامة دعوى مخاصمة بمحكمة الجيزة ضد القاضى نطلب فيها عدم نظر القضايا التى تخص المحامين الذين نشبت بينهم وبين القاضى أزمة.

ونظم العشرات من محامىّ شمال الجيزة وقفة احتجاجية أمام المحكمة اعتراضًا على مشادة كلامية بين المحامى محمود غيط، ورئيس محكمة جنح مستأنف كرداسة أثناء ترافع المحامى أمامه وقيام القاضى بسب المحامى أمام الجميع.

وكان مجلس نقابة المحامين بالجيزة برئاسة النقيب محمود الداخلى، قد أصدر قرارًا أمس الأربعاء أكد فيه أنه يهيب بالمحامين فى دوائر مركز إمبابة وأوسيم وكرداسة، بعدم الحضور أمام دائرة الجنح المستأنفة، لتعمد رئيس الدائرة إهانة المحامين، ومخالفة تطبيق القانون، بعد المشادة التى نشبت بين القاضى والمحامى.