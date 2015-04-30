مجلة طبية:تناول البرجر والبسكويت بكمية كبيرة أسبوعين يعرضك لسرطان القولون

نتائج صادمة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "الديلى ميل"، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين والبريطانيين، حيث أشارت إلى أن تناول كميات كبيرة من البرجر والبسكويت وشرائح اللحم البقرى "ستيك" والتوقف عن تناول الأطعمة الصحية لمدة أسبوعين فقط يساهم فى رفع خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج سببت لهم صدمة كبيرة نظرًا لأن هذه التأثيرات الخطيرة حدثت فى فترة قصيرة للغاية، وهو ما يؤكد خطورة الإسراف فى تناول هذه الأطعمة، وذلك وفقًا للنتائج التى خضع لها بعض المتطوعين من جنوب أفريقيا، وأخضعوا لتناول الأطعمة السابق ذكرها بدلاً من الأسماك والذرة والفواكه والخضراوات.

المثير فى الأمر أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف النباتية يساهم فى تلافى التأثيرات الناجمة عن تناول البرجر والبسكويت واللحم البقرى، ويقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون، نظرًا لأنها تقلل التهاب القولون وتحفز إفراز مادة "butyrate" المضادة للسرطان.

ولذا أوصى الباحثون بتناول قدر أكبر من الألياف الطبيعية، وجعلها عنصرًا رئيسيًا ضمن الحمية الغذائية اليومية كى نقلل خطر الإصابة بسرطان القولون. ومن الأطعمة الغنية بالألياف النباتية: الفواكه والخضراوات والبقوليات والذرة وحبوب الشوفان والفيشار والمكسرات.

وما يزيد من مصداقية هذه النتائج أنها نشرت بالمجلة العلمية ذات المصداقية الكبيرة "Nature Communications"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر أبريل الجارى.

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