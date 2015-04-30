تعويد الأطفال على العادات الصحية للأكل يحميهم من أمراض السمنة

• فوائد التغذية الجيدة

تعويد الأطفال الصغار على عادات الأكل الصحية مهمة ليست سهلة لكنها تستحق جهدا كبيرا، وفقا لدراسة علمية حديثة.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية كنساس، أن التغذية الجيدة هى واحدة من أفضل الطرق لمنع السمنة وزيادة الوزن، والتى تؤثر على عدد كبير من الأطفال الأمريكيين.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة فى الموقع الطبى “Health Day News”، أن الأطفال البدناء أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم والربو وتوقف التنفس أثناء النوم.

وقال تندا كيد، وهو أستاذ فى التغذية البشرية فى جامعة ولاية كانساس، لا يوجد أب يريد أن يعانى طفله من المرض، ولا يريده أن يشعر وكأنه غريب فى المواقف الاجتماعية، أو يكون مثارا لتخويف الأطفال الآخرين بسبب وزنه.

وأشار الدكتور بولا بيترز، وهو أستاذ التغذية البشرية فى جامعة الملك سعود، إلى أن واحدا تقريبا من كل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2-5 أعوام يعانون من زيادة الوزن أو السمنة فى الولايات المتحدة.

• الخيارات الصحية للأطفال

لذلك، نصح الباحثون فى نهاية الدراسة بالبدء فى تعليم الأطفال اتخاذ القرار باختيار الأغذية الصحية فى سن مبكر من العمر، مثل العصائر الطبيعية بدل من المشروبات الغازية، والفواكه والخضراوات بدل من الأكلات السريعة.

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