أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعويد الأطفال على العادات الصحية للأكل يحميهم من أمراض السمنة

Google+ Print
تعويد الأطفال على العادات الصحية للأكل يحميهم من أمراض السمنة تعويد الأطفال على العادات الصحية للأكل يحميهم من أمراض السمنة
تعويد الأطفال الصغار على عادات الأكل الصحية مهمة ليست سهلة لكنها تستحق جهدا كبيرا، وفقا لدراسة علمية حديثة.

• فوائد التغذية الجيدة

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية كنساس، أن التغذية الجيدة هى واحدة من أفضل الطرق لمنع السمنة وزيادة الوزن، والتى تؤثر على عدد كبير من الأطفال الأمريكيين.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة فى الموقع الطبى “Health Day News”، أن الأطفال البدناء أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم والربو وتوقف التنفس أثناء النوم.

وقال تندا كيد، وهو أستاذ فى التغذية البشرية فى جامعة ولاية كانساس، لا يوجد أب يريد أن يعانى طفله من المرض، ولا يريده أن يشعر وكأنه غريب فى المواقف الاجتماعية، أو يكون مثارا لتخويف الأطفال الآخرين بسبب وزنه.

وأشار الدكتور بولا بيترز، وهو أستاذ التغذية البشرية فى جامعة الملك سعود، إلى أن واحدا تقريبا من كل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2-5 أعوام يعانون من زيادة الوزن أو السمنة فى الولايات المتحدة.

• الخيارات الصحية للأطفال

لذلك، نصح الباحثون فى نهاية الدراسة بالبدء فى تعليم الأطفال اتخاذ القرار باختيار الأغذية الصحية فى سن مبكر من العمر، مثل العصائر الطبيعية بدل من المشروبات الغازية، والفواكه والخضراوات بدل من الأكلات السريعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365