البنك الإسلامى: شراكة إستراتيجية مع القاهرة لتنمية قطاعات الاقتصاد المصرى

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور أحمد بن محمد أن محفظة مشاريع البنك لمصر تعد من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء ولا يوجد ديون مستحقة على مصر

وكشف رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور أحمد بن محمد فى تصريحات صحفية أنه سيتم التوقيع قريبا على إستراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية لتعزيز، وتنمية مداخلات المجموعة فى القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصرى، لاسيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل، إلى جانب توظيف الشباب وإيجاد فرص العمل وكذلك الاستفادة من خبرات مصرفى مجال التنمية لصالح عدد من الدول الأعضاء فى مجموعة البنك، لاسيما الدول الأعضاء الأقل نموا.

وتابع "كما ستوقع قريبا اتفاقية لتأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك فى القاهرة، بهدف التسريع فى رفع مستوى التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية".

وأشار رئيس مجموعة البنك إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصرى فى شهر مارس الماضى، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ومصر بمبلغ 3 مليارات و875 مليون دولار أمريكى، ما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التى تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك ومجموعة البنك.

كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أن مصر هى من الدول المهمة والمستفيدة من تمويلات مجموعة البنك، حيث تمثل مصر مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة، حيث بلغ إجمالى مداخلات المجموعة نحو 12,2 مليار دولار أمريكى.

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