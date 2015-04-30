الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية السعودى الجديد

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع عادل الجبير الذى تولى منصب وزير الخارجية السعودى خلفا للأمير سعود الفيصل الذى ظل يشغل هذا المنصب على مدى 40 عاما.

وأضافت هارف فى تصريحات صحفية، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اجتمع اليوم مع الجبير، الذى شغل منصب السفير السعودى فى واشنطن، بمقر الخارجية الأمريكية ، حيث ناقشا العديد من القضايا.

ووصفت المسئولة الأمريكية، التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية "بالتاريخى” وطويل الأمد ، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الحفاظ على العلاقات الوثيقة والإيجابية بين البلدين والعمل معا لمواجهة العديد من التحديات الخطيرة.

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