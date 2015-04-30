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حصيلة ضحايا زلزال نيبال تتخطى 5 آلاف قتيل

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حصيلة ضحايا زلزال نيبال تتخطى 5 آلاف قتيل حصيلة ضحايا زلزال نيبال تتخطى 5 آلاف قتيل

تخطت الحصيلة الرسمية للقتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال مطلع هذا الأسبوع خمسة آلاف شخص.

وقال رام كومار داهال مدير إدارة الكوارث بوزارة الداخلية إن “5027 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 10226 أخرون”، وأشارت بيانات سابقة إلى أنه تم تسجيل 1500 حالة وفاة في العاصمة كاتماندو.

وجرى تسجيل مئة حالة وفاة أخرى في الهند والصين المجاورتين.

وأفاد تقرير إخباري بأنه جرى انتشال رجل حي يبلغ من العمر 28 عاما من منزل منهار في كاتماندو أمس بعد نحو 82 ساعة من زلزال بقوة 8ر7 درجة ضرب المدينة.

وقالت صحيفة “تايمز” النيبالية إن الرجل 28 عاما كان محاصرا بدون طعام ولا ماء في غرفة مع ثلاث جثث في بلدة “جونجابو” شمال المدينة.

وجرى إنقاذ الرجل من قبل فريق من شرطة نيبال وعمال إنقاذ فرنسيين.

ونقلت عن الفريق قوله إن رجلا ثانيا محاصرا تحدث مع عمال الإنقاذ لكنه توفي قبل أن يتم الوصول إليه.

وقالت الأمم المتحدة إن الجهات المعنية أنقذت 14 شخصا حيا فقط منذ وقوع الزلزال يوم السبت وحتى الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لاكسمي داكال إنه تم إنقاذ نحو 175 شخصا بينهم أجانب بعدما تقطعت بهم السبل في منطقة حديقة “لانجتانج” الوطنية جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

وشوهد مزيد من التحركات في الشوارع بين الناس الذين أمضوا أياما من الرعب عقب الزلزال ، وذلك لشراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب إلى العمل رغم المخاوف من حدوث عدد من الهزات الارتدادية.

وتشارك أكثر من 15 دولة في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقالت إنها ستدخل في مرحلة إعادة الإعمار بعد رعاية ضحايا الزلزال، وإنه سيتم ترميم مواقع التراث المدمرة على مراحل.

وأجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء النيبالي سوشيل كويرالا أمس الأربعاء ليقدم تعازي الولايات المتحدة ويتعهد بتقديم المساعدة.

ووصل فريق استجابة للكوارث تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مدينة باكتابور الأكثر تضررا للعمل مع الجيش النيبالي وأعضاء المجتمع للبحث عن أي أشخاص محاصرين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية. كما أطلقت الوكالة جسرا جويا لنقل المواد العاجلة المستخدمة في المأوى وذلك لمساعدة ما يتراوح بين 30 ألفا و35 ألف شخص، ويتوقع أن تصل تلك الإمدادات إلى كاتماندو اليوم الخميس.

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