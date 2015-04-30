لجنة تشريع قانون «تقسيم الدوائر»: واجهنا صعوبات عديدة بسبب «الضغط الإعلامي»



> قال الدكتور علي عبدالعال، عضو اللجنة التشريعية لصياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة عملت على مقترح بتخصيص عدد 468 مقعدًا للنظام الفردى، ولكن تم تجنبه بسبب عدم استيعاب قاعة المجلس لهذا العدد من الأعضاء.

وأضاف عبد العال في تصريحات له على فضائية “الحياة” أمس الأربعاء، أن اللجنة أجرت عدة محاولات لإصدار قانونا لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القانون السابق، موضحًا أن عدد الناخبين يتراوح بين 60: 65% من عدد السكان طبقا للمعدلات العالمية.

كما أوضح أن التوزيع الأخير الذي اعتمدت عليه اللجنة هو 448 مقعدا للنظام الفردي و120 للقوائم و28 للتعيين من الرئيس؛ ليصبح إجمالي عدد النواب 596 نائبا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم أقل من المعدلات العالمية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية لصياغة قانون تقسيم الدوائر، إلى تعرض لجنة تعديل القوانين لصعوبات كثيرة أثناء عملها؛ بسبب وقوعها تحت ضغط إعلامي كبير.