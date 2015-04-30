المقاومة الشعبية تحاصر مدينة خورمكسر اليمنية لتحريرها من قبضة الحوثيين

أكد مصدر مطلع من المقاومة الشعبية في عدن، أن مجاميع مسلحة تابعة للمقاومة تحاصر الآن مدينة خورمكسر من خمس جهات استعدادا لتحريرها من قبضة الحوثيين.

ويأتي التحشيد على مشارف خورمكسر، عقب ضربات جوية استهدفت إدارة الأمن وفندق عدن في خورمكسر مساء الأربعاء، ما تسبب بمقتل وجرح العديد من المسلحين الحوثيين والموالين لصالح، بحسب مصادر بالمقاومة الشعبية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر من المقاومة الشعبية في عدن، أنها استطاعت السيطرة على مطار عدن بعد معارك طاحنة مع المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وقال قائد المقاومة في الجبهة الشمالية في عدن، الشيخ سالم المرقشي، إن قواته سيطرت على المطار بعد مواجهات عنيفة قتل فيها أكثر من 35 حوثيا واثنان من المقاومة، كما تم أسر 4 حوثيين، بحسب ما أوردته قناة العربية.

وكان العديد من العائلات من منطقة خور مكسر في عدن بعد قصف المسلحين الحوثيين للمنطقة بالدبابات، وقال سكان إن نيران القصف والقناصة أدت إلى مقتل 12 مدنيا على الأقل الليلة الماضية.