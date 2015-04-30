وزير الخارجية الايراني: مطالب الاطاحة بالاسد تذكي اراقة الدماء في سوريا

قال وزير خارجية إيران أمس الاربعاء إن مطالب دول غربية وعربية للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد أذكت سنوات من اراقة الدماء لا ضرورة لها لانها حالت دون اجراء مفاوضات حول تسوية سياسية.

ورفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف أيضا تلميحات إلي أن متشددي تنظيم داعش كانوا قادرين على اجتذاب مجندين جدد بسبب انتهاكات جيش الاسد في الحرب الاهلية التي دخلت عامها الخامس.

وقال ظريف الذي يزور نيويورك لحضور اجتماع للامم المتحدة بشأن معاهدة حظر انتشار الأ؟سلحة النووية “الناس الذين يتهمون حكومة سوريا والذين يقولون ان حكومة سوريا مسؤولة عن دماء كثير من الناس عليهم ان يخلوا بانفسهم ويفكروا في الاسباب التي منعت وقفا لاطلاق النار في سوريا قبل سنوات قليلة.”

رويترز