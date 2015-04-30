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الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية السعودي الجديد

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الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية السعودي الجديد الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية السعودي الجديد

المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف ، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع عادل الجبير الذي تولى منصب وزير الخارجية السعودي خلفا للأمير سعود الفيصل الذي ظل يشغل هذا المنصب على مدى 40 عاما.

وأضافت هارف في تصريحات صحفية ، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتمع أمس مع الجبير ، الذي شغل منصب السفير السعودي في واشنطن ، بمقر الخارجية الأمريكية ، حيث ناقشا العديد من القضايا.

ووصفت المسئولة الأمريكية، التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية “بالتاريخي” وطويل الأمد ، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الحفاظ على العلاقات الوثيقة والإيجابية بين البلدين والعمل معا لمواجهة العديد من التحديات الخطيرة.

وفيما يتعلق بالتغييرات التي تم إعلانها في الرياض ، أكدت هارف أن الولايات المتحدة على ثقة بمواصلة العلاقات الوثيقة مع القادة السعوديين.

وأوضحت أن العديد من المسئولين الأمريكيين بمن فيهم وزير الخارجية كيري عملوا مع ولي العهد الجديد الأمير محمد بن نايف عن قرب.
> أ ش أ

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