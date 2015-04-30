قوات “الدرك البحري” المغربي يوقف 18 مهاجرًا غير شرعي

تمكنت مصالح الدرك البحري المغربي ” قوات خفر السواحل” من إيقاف 18 مهاجرا غير شرعي ينتمون لدول جنوب الصحراء، وذلك بشاطئ “أخفنير” التابع لإقليم طرفاية “جنوب المغرب” حيث كانوا على وشك الإبحار في محاولة لبلوغ السواحل الإسبانية على متن زورق مطاطي.

وأكد مصدر أمني أن قوة من الدرك البحري بمنطقة “أخفنير” تلقت معلومات من قبل عناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة شواطئ الأقاليم الجنوبية، تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين كانوا بصدد محاولة الإبحار صوب “جزر الخالدات”.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الاشخاص الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم، كانوا يخططون للعبور إلى الضفة الأخرى على متن زورق مطاطي، قبل أن يتم إيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي، واقتيادهم إلى المركز القضائي بإقليم “طرفاية ” للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا في حالة صحية حرجة، حيث تم نقلهم لتلقي الإسعافات الضرورية.

أ ش أ