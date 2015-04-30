أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قوات “الدرك البحري” المغربي يوقف 18 مهاجرًا غير شرعي

Google+ Print
قوات “الدرك البحري” المغربي يوقف 18 مهاجرًا غير شرعي قوات “الدرك البحري” المغربي يوقف 18 مهاجرًا غير شرعي

علم المغرب

تمكنت مصالح الدرك البحري المغربي ” قوات خفر السواحل” من إيقاف 18 مهاجرا غير شرعي ينتمون لدول جنوب الصحراء، وذلك بشاطئ “أخفنير” التابع لإقليم طرفاية “جنوب المغرب” حيث كانوا على وشك الإبحار في محاولة لبلوغ السواحل الإسبانية على متن زورق مطاطي.

وأكد مصدر أمني أن قوة من الدرك البحري بمنطقة “أخفنير” تلقت معلومات من قبل عناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة شواطئ الأقاليم الجنوبية، تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين كانوا بصدد محاولة الإبحار صوب “جزر الخالدات”.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الاشخاص الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم، كانوا يخططون للعبور إلى الضفة الأخرى على متن زورق مطاطي، قبل أن يتم إيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي، واقتيادهم إلى المركز القضائي بإقليم “طرفاية ” للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا في حالة صحية حرجة، حيث تم نقلهم لتلقي الإسعافات الضرورية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا