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أهالى الصالحية يشكون مأساتهم بسبب توقف إنشاء مزلقان إلكترونى بقريتهم

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شكى أهالى قرية الصالحية القديمة بالشرقية، معاناتهم بسبب عدم استكمال مشروع المزلقان الإلكترونى الخاص بالسكك الحديدية والفصل بين شقى القرية.

وقال المهندس شحاتة عبدون أحد أهالى قرية الصالحية القديمة مركز فاقوس، إن المزلقان يمر على منطقة مهمة جدا بالقرية تربط ثلاثة محاور هم طريق "الزقازيق – الصالحية" و"بورسعيد - الصالحية – القاهرة"، وأنه بعد قيام المقاول بالبدء فى أعمال الحفر لإنشاء المزلقان الإلكترونى توقف عن العمل فجأة منذ ثلاثة أشهر، وترك أعمال الحفر والردم حول القضبان، ما قد يسبب كارثة، بالإضافة غلى معاناة الآلاف من الأهالى لصعوبة المرور، خاصة أن القرية تمر على طريق تجارى مهم ورابط بين القاهرة وميناء بورسعيد.

وناشد الأهالى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بسرعة إنهاء تلك المأساة التى يعانى منها أهالى القرية.

أعمال الحفر بمزلقان الصالحية لسكك الحديدية -اليوم السابع -4 -2015
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أعمال الحفر بمزلقان الصالحية لسكك الحديدية

جانب آخر من أعمال الإنشاءات للمزلقان -اليوم السابع -4 -2015
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جانب آخر من أعمال الإنشاءات للمزلقان

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سوء حالة الطريق الرئيسى الفاصل بين بورسعيد والقاهرة

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الإهمال يسيطر على المزلقان


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