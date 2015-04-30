وزير العدل: خادم الحرمين حريص على مصلحة الوطن ورفعته

ثمن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني مضامين الأوامر الملكية الكريمة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مسعاه الدائم بالسهر على مصلحة هذا الوطن ورفعته واستقراره بما يحقق تطلعات مواطنيه الذين يحضون بكل اهتمامه وعنايته، منوهاً بأن هذه الأوامر الملكية الكريمة تأتي استمراراً للنهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة من الاعتصام بحبل الله، والحرص على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، متمسكة بهدي الإسلام وعلى نور من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ورفع د. الصمعاني باسمه واسم كافة أعضاء مرفق القضاء مبايعتهم المقرونة بالابتهال إلى الله بأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد لكل خير، وهما من عرف عنهما مواقفهما المشهودة في خدمة الدين والوطن والوقوف بكل حزم وحكمة في نصرة قضايا الأمة الإسلامية، فاختيار خادم الحرمين لهما يشهد بحكمته وحنكته وحرصه على رفعة الدين، ورعاية مصلحة الوطن والمواطنين ونصرة قضايا الأمة.

كما قدّم الدكتور وليد الصمعاني وافر شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بعد طلب سموه إعفاءه من ولاية العهد قائلاً: "إن سموه أدى الأمانة، وحمل هم أمته وكان خير مُعين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كل مهمة أُنيطت به".