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ليبيا: طائرة حربية تشن غارة على منطقة “الهيرة” بغريان دون حدوث أي أضرار

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ليبيا: طائرة حربية تشن غارة على منطقة “الهيرة” بغريان دون حدوث أي أضرار ليبيا: طائرة حربية تشن غارة على منطقة “الهيرة” بغريان دون حدوث أي أضرار

شنت طائرة حربية غارة على منطقة “الهيرة” التي تسيطر عليها قوات مدينة غريان التابعة لعملية “فجر ليبيا” دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية ، مساء اليوم الأربعاء .

وقال مصدر عسكري اليوم “إن طائرة حربية شنت غارة على منطقة “الهيرة” بمدينة غريان التابعة لعملية “فجر ليبيا” دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية” .

وعلى صعيد أخر، قال آمر غرفة عمليات محور الوطية التابعة لقوات “فجر ليبيا” الطاهر الغرابلي ، إن الطيران التابع لهم قصف مواقع جيش القبائل” الجيش الليبي” جنوب صبراتة و صرمان اليوم الأربعاء.

وأضاف الغرابلي ، أن جبهة الوطية تشهد اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة بين قوات”جيش القبائل” وقواتهم.

وفي سياق متصل ، قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية فجر ليبيا حسين بودية :” إن محاور القتال بمنطقة ورشفانة تشهد هدوءا بعد اتفاق الهدنة بينهم وبين “جيش القبائل”.

يشار إلى أن قوات “فجر ليبيا” حققت تقدما في محور جنوب صبراتة في محيط قاعدة الوطية الجوية يوم أمس ، بحسب القائد الميداني يحى الدباشي ، وهو ما نفاه آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان “مجلس النواب” إدريس مادي.
> أ ش أ

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