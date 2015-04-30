السيطرة على حريق مصنع اﻻسفنج بمدينة بدر دون وقوع إصابات

أكد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء ممدوح عبدالقادر نجاح رجال الاطفاء فى السيطرة على الحريق الذى شب مساء اليوم الاربعاء بمصنع للاسفنج بمدينة بدر بالقاهرة.

وأضاف اللواء عبدالقادر انه يتم حاليا إجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة اخرى؛ وذلك قبل انتقال خبراء المعمل الجنائى لرفع اثار الحريق والوقوف على أسبابه.

وأكد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة أن الحريق لم يسفر عن أية اصابات، ﻻفتا إلى أنه أسفر عن تلفيات مادية بالمصنع وأنه جارى تقديرها بمعرفة الأجهزة المعنية.

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