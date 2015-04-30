محافظ الوادى الجديد: ضم المحافظة لخريطة الترويج السياحى قريبا

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى إن المحافظة تقدمت بطلب رسمى للاتحاد المصرى للغرف السياحية للمطالبة بضم المحافظة إلى خريطة الترويج السياحى داخليا وخارجيا وادراجها ضمن خطة المعارض السياحية والمزارات المدرجة بأجندة الشركات.

وأضاف عشماوى أنه برر طلبه لاتحاد الغرف السياحية بأن الوادى الجديد يمثل 44% من مساحة مصر ويمتاز بالعديد من المزارات السياحية والأثرية لاحتوائه على الآثار التاريخية بمختلف عصورها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية وتنوع أنواع السياحة كالطبيعية والعلاجية والمحميات ومنهاالصحراء البيضاء ومحمية الجلف الكبير والآبار الكبريتية إلى جانب السياحية الترفيهية والسفارى.

وأكد عشماوى على أن المحافظة وفرت رحلتين طيران يومى الأحد والخميس من كل أسبوع لخدمة السائحين بجانب خطوط رحلات النقل البرى بالأتوبيس من القاهرة إلى الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة بصفة يومية.