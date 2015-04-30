رئيس جامعة طنطا: التواصل مع المجتمع المدنى لإدماج الأطفال بدور الرعاية

نظمت جامعة طنطا بالمشاركة مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، وجمعية جودة الحياة المصرية بطنطا احتفالاً بيوم الوفاء لأبناء المحافظة بحضور ومشاركة عدد كبير من الأطفال نزلاء دور الرعاية، وذوى الاحتياجات الخاصة، والصم والبكم ونواب رئيس الجامعة، والدكتور خالد الفخرانى رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الحياة.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل عن أمله أن يُمثل هذا الاحتفال مسحة حب وحنان على رؤوس أبناء المحافظة الذين حرموا من حقهم فى الرعاية من الأطفال، مؤكداً على أهمية التفاعل معهم، والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى الخيرية لإدماجهم فى المجتمع وتوفير سبل الرعاية والكفاية لهم.

وقام رئيس الجامعة، ونوابه، والدكتور خالد الفخرانى رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الحياة بتوزيع الجوائز النقدية، والهدايا العينية على الأطفال الحاضرين على أنغام ومعزوفات لفريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية.