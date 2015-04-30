أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة طنطا: التواصل مع المجتمع المدنى لإدماج الأطفال بدور الرعاية

Google+ Print
رئيس جامعة طنطا: التواصل مع المجتمع المدنى لإدماج الأطفال بدور الرعاية رئيس جامعة طنطا: التواصل مع المجتمع المدنى لإدماج الأطفال بدور الرعاية
نظمت جامعة طنطا بالمشاركة مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، وجمعية جودة الحياة المصرية بطنطا احتفالاً بيوم الوفاء لأبناء المحافظة بحضور ومشاركة عدد كبير من الأطفال نزلاء دور الرعاية، وذوى الاحتياجات الخاصة، والصم والبكم ونواب رئيس الجامعة، والدكتور خالد الفخرانى رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الحياة.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل عن أمله أن يُمثل هذا الاحتفال مسحة حب وحنان على رؤوس أبناء المحافظة الذين حرموا من حقهم فى الرعاية من الأطفال، مؤكداً على أهمية التفاعل معهم، والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى الخيرية لإدماجهم فى المجتمع وتوفير سبل الرعاية والكفاية لهم.

وقام رئيس الجامعة، ونوابه، والدكتور خالد الفخرانى رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الحياة بتوزيع الجوائز النقدية، والهدايا العينية على الأطفال الحاضرين على أنغام ومعزوفات لفريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365