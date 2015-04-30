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"الترابين": أكثر من 73 قبيلة من كل مكان فى مصر يتحدون ضد الإرهاب

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"الترابين": أكثر من 73 قبيلة من كل مكان فى مصر يتحدون ضد الإرهاب "الترابين": أكثر من 73 قبيلة من كل مكان فى مصر يتحدون ضد الإرهاب
وجه الشيخ موسى الدلح، من وجهاء قبيلة الترابين، دعوة لجميع قبائل سيناء، بالتكاتف مع الجيش والشرطة بسيناء لدحر الإرهاب، مضيفا أن هناك أكثر من 73 قبيلة من كل مكان فى ، يتحدون لمواجهة الإرهاب، مشدداً أن ما فعلوه هو إزالة للحواجز النفسية بين أبناء القبائل والقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب خاصة أن الجيش الآن يقوم بكل شىء ونحن لا نفعل إلا الدفاع فقط عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، بحسب قوله.

وأضاف الجيش شيخ قبيلة الترابين، فى مداخله هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساءً، المذاع على فضائية دريم 2، قائلاً: "الجيش المصرى لا يحتاجنا ولا يحتاج غيرنا لأنه جيش قوى وجيش معروف على مر التاريخ، كل من يشكك فى مواجهتنا للإرهابيين فليقل خير أو يسكت أو يظهر نفسه وأهدافه لأن هذا وقت حرب ويجب على الكل أن يفعل ويتحرك ابتداء من ورئيس إلى كل مصرى.

وتابع الدلع: "لسنا عصابات وندافع عن الشرف والقيمة، أما الدولة المصرية والجيش المصرى فهو عريق وأما الدواعش فهم دمروا الكعبة من قبل وأخذوا الحجر الأسود، وهم أحفاد الخوارج، وعلى مر التاريخ يظهرون ويختفون"، مؤكداً أن هؤلاء الدواعش أغراب عن المجتمع السيناوى، خاصة أنه مجتمع قبلى، أما الدواعش فيتحامون فى أبناء من بعض أبناء العشائر ضعفاء النفوس، والحقيقة أنه آن الأوان لنكشف منهم الغطاء الذى يتحامون فيه، وهم يكفرون الجميع وحال عدم مواجهتهم سيفعلون بهم مثل سوريا والعراق، وهم مليشيات من خارج مصر".

وأكد شيخ قبيلة الترابين، أن القبائل العربية لها تاريخ وقيم وأخلاق ولا أحد منهم يفجر بيت، لأن عقيدتهم أن الفارس يواجه عدوه وجهاً ولوجه وصاحب الحق لا يهرب ولا يقتل نساء، كما أنهم لا يبحثون عن البطولات لوجود جيش قوى ودولة يجب أن يتكاتف الجميع، مشدداً على أن قبيلة الترابين ليست وحدها التى تواجه الإرهاب بل هناك أكثر من 73 قبيلة من جميع أنحاء الجمهورية، يجب أن تدافع عن عرضها وشرفها لأن كل إنسان حر يريد أن يقدم شىء لبلده.


>- قبيلة البياضية و23 بطنا يتحدون مع الترابيين لمواجهة الإرهاب بسيناء

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مصر 365

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