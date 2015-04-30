مصدر: تخصيص ٧٨ مليون جنيه لاستكمال مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الاتحاد الأوروبى وافق على منح محافظة المنيا مبلغ ٢٨ مليون يورو، وذلك للنهوض بالمحافظة وإقامة عدد من المشروعات لخدمة مواطنى المنيا والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا المبلغ لتطوير القرى الأكثر بالمحافظة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوزارة خصصت نحو ٧٨ مليون جنيه، وذلك لاستكمال بناء مرافق المناطق الصناعية ويأتى فى مقدمتها المنطقة الصناعية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.

وأشار المصدر إلى أن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، كلّف جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة لمتابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وإعداد حصر بهذه المشروعات، وذلك للعمل على استكمالها فى أقل وقت ممكن لخدمة المواطنين.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يتم ربط المحافظات بشبكة واحدة وتطبيق نظام الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل داخل المحافظات وتقييم أداء المسئولين داخل مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الوزير شدد على إقالة أى مسئول يثبت تقصيره.

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