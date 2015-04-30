أوباما يتعهد بتقديم كافة اشكال الدعم لجهود الإغاثة في نيبال

اجرى الرئيس الامريكي باراك اوباما مساء أمس اتصالا هاتفيا برئيس وزراء نيبال سوشيل كويرالا تعهد خلاله بتقديم الدعم الكامل لجهود الإغاثة في نيبال التي لا تزال تعاني من آثار الزلزال القوي والذي خلف آلاف من الضحايا.

وقال البيت الابيض في بيان له إن اوباما تعهد خلال الاتصال بتقديم مزيد من المساعدات.

وصرح المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست بان اوباما بحث مع رئيس وزراء نيبال الجهود العسكرية والمدنية الجارية حاليا لمساعدة نيبال ودعم المجتمع الدولي لجهود الاغاثة.

كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم عشرة ملايين دولار حتى الآن لمساعدة نيبال في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي اسفر عن مصرع نحو خمسة آلاف شخص حتى الآن.

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