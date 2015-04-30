المرصد السوري: مقتل 38 شخصا في معارك بين النصرة وداعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان – ومقره لندن – بمقتل 38 شخصا في معارك في جنوب سوريا بين جبهة النصرة وفصائل مقاتلة إلى جانبها من جهة، وفصائل أخرى مؤيدة لتنظيم “داعش” من جهة ثانية.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ـ حسبما أفادت قناة “العربية” الاخبارية اليوم الأربعاء ـ “الاشتباكات بين جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وفصائل من جهة، وفصائل مقاتلة مؤيدة أو مبايعة لتنظيم داعش من جهة أخرى في ريف القنيطرة وريف درعا الغربي في جنوب سوريا اسفرت عن مقتل 38 شخصا من الجانبين”.

وتواجه جبهة النصرة مدعومة من حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وبعض مقاتلي “الجبهة الجنوبية” (الجيش الحر) في هذه المنطقة، ما يعرف بـ”جيش الجهاد”، وهو مجموعة نشأت مؤخرا من فصائل عدة، وتجاهر بمواقف مؤيدة لداعش.

وهذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه المعارك في هذه المنطقة القريبة من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

> أ ش أ