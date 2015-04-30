مبايعة محمد بن نايف ولياً للعهد.. ومحمد بن سلمان ولياً لولي العهد

صدرت أمس أوامر ملكية كريمة بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد بناء على طلبه، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بناء على طلبه لظروفه الصحية، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية. وتعيين الأستاذ عادل الجبير وزيراً للخارجية. والمهندس خالد الفالح وزيراً للصحة.

وشملت الاوامر إعفاء الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي. وإعفاء المهندس عادل فقيه وزير العمل، وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وتعيين الدكتور مفرج الحقباني وزيراً للعمل. وإعفاء الأستاذ خالد العيسى نائب رئيس الديوان الملكي وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. وتعيين الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وتعيين الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيساً لديوان المظالم، والأستاذ حمد السويلم رئيساً للديوان الملكي. والدكتور ناصر الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان. والدكتور عمرو رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء. والدكتور منصور المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب. وإعفاء الأستاذ عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتكليف الدكتور عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بالعمل رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.

إعفاء وتعيين عدد من الوزراء.. وصرف راتب شهر لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

وتعيين الأستاذ صالح الجاسر مستشاراً بالديوان الملكي. وإعفاء الأستاذة نورة الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات والدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين، والدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية وإعفاء الدكتور محمد خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير بناء على طلبه.

وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن مستشاراً لخادم الحرمين. وصدر أمر ملكي بصرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين.

وقد توافد الأمراء والوزراء والمشايخ والمسؤولين وجمع غفير من المواطنين مساء أمس إلى قصر الحكم حيث قدموا البيعة لولي العهد وولي ولي العهد.