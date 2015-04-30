محافظ الدقهلية: 31 مايو المقبل.. بداية ضخ الغاز الطبيعى لمنطقة جمصة

أكد محافظ الدقهلية المهندس حسام الدين إمام بأنه تقرر بداية ضخ الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بجمصة فى 31 مايو القادم مع تقديم عقد الصيانة والتشغيل يوم 4 مايو.

وأضاف المحافظ أنه تقرر إعداد مقايسة توصيل الغاز للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة خلال 15 يومًا.

مؤكدًا خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية على ضرورة التنسيق الكامل بين جهات شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة والأمن الصناعى لتوعية المستثمرين بالاشتراكات البيئية والأمن والسلامة والصحة المهنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة بيئياً وكذلك حيال المستثمرين المتأخرين فى البناء وإعادة تأهيل ورصف طرق المرحلة الأولى والثانية.

حضر الاجتماع السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومسئولى الاستثمار الإسكان والكهرباء والبيئة والغاز وشركة مياه الشرب ورئيس مدينة جمصة.