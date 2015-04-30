أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: 31 مايو المقبل.. بداية ضخ الغاز الطبيعى لمنطقة جمصة

Google+ Print
محافظ الدقهلية: 31 مايو المقبل.. بداية ضخ الغاز الطبيعى لمنطقة جمصة محافظ الدقهلية: 31 مايو المقبل.. بداية ضخ الغاز الطبيعى لمنطقة جمصة
أكد محافظ الدقهلية المهندس حسام الدين إمام بأنه تقرر بداية ضخ الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بجمصة فى 31 مايو القادم مع تقديم عقد الصيانة والتشغيل يوم 4 مايو.

وأضاف المحافظ أنه تقرر إعداد مقايسة توصيل الغاز للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة خلال 15 يومًا.

مؤكدًا خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية على ضرورة التنسيق الكامل بين جهات شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة والأمن الصناعى لتوعية المستثمرين بالاشتراكات البيئية والأمن والسلامة والصحة المهنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة بيئياً وكذلك حيال المستثمرين المتأخرين فى البناء وإعادة تأهيل ورصف طرق المرحلة الأولى والثانية.

حضر الاجتماع السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومسئولى الاستثمار الإسكان والكهرباء والبيئة والغاز وشركة مياه الشرب ورئيس مدينة جمصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365