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تجديد حبس 6 طلاب 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

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تجديد حبس 6 طلاب 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تجديد حبس 6 طلاب 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية
قررت النيابة العامة تجديد حبس 6 طلاب بجامعة 6 أكتوبر، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أول أكتوبر حول اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف وشغب، وتحريض زملائهم على استهداف مؤسسات الدولة.

والمتهمون هم كل من: سامح مهدى، الطالب بالفرقة السادسة كلية الطب، ومحمد مجدى، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة، وأسامة الخطيب، الطالب بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة، وعمر جابر، الطالب بكلية الهندسة، والحسن نصير، الطالب بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة، ومحمد جمال المغربى، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الطب.

وأسندت جهات التحقيق للطلاب المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

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مصر 365