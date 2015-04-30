الدفاع فى قضية "حرق كنيسة كرداسة": المؤبد غيابيا لمتهم متوفٍ منذ 3 شهور

قال هانى سعيد محامى أحد المتهمين فى قضية اقتحام وحرق كنيسة كرداسة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أمس الأربعاء، أن قرار المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين بحرق واقتحام كنيسة كرداسة شمل المتهم المتوفى "مصطفى عبد المنجى"، وهو ما دعى هيئة الدفاع للتعجب، ومن الممكن أن يكون الاسم قد سقط سهواً من هيئة المحكمة.

وأكد "سعيد" على أن المتهم توفى منذ ثلاثة أشهر وعلى الرغم من ذلك صدر قراراً غياباً ضده بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قد أصدرت أمس الأربعاء حكماً بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه على 73 متهما باقتحام وحرق كنيسة كرادسة، والسجن 10 سنوات للمتهمين الحدث فى القضية.