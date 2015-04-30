تجديد حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية بالمعصرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه، وكشفت التحقيقات أن المتهم يقوم بتصنيع الأسلحة الخرطوش بالإضافة إلى تعديل أسلحة الصوت إلى حية، وأن عملاءه يترددون عليه لشراء الأسلحة.

وقد تمكن المقدم عمرو خاطر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة من القبض على المتهم، بعد مداهمة مسكنه وضبط بحوزته 5 أسلحة خرطوش و3 أسلحة صوت محولة إلى حية، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة، وقد اعترف المتهم بتصنيعه المضبوطات وحيازته لها لبيعها لعملائه.