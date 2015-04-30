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مميش: اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسباني لإنشاء مزارع سمكية في محور قناة السويس

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مميش: اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسباني لإنشاء مزارع سمكية في محور قناة السويس مميش: اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسباني لإنشاء مزارع سمكية في محور قناة السويس

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأنه سيتم اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والأسباني حول إنشاء مزارع سمكية في محور قناة السويس.

وقال الفريق مميش في تصريحات على هامش زيارة الرئيس لمدريد، إن هذا المشروع سيسهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن دخل قناة السويس سيزيد بنسبة 250 في المائة بعد افتتاح القناة الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أن رجال الأعمال الأسبان أكدوا له أنهم مهتمون بإقامة مشروعات في مجال اللوجستيات وصناعة الأدوية والتجميع السيارات في محور قناة السويس.

وأكد مميش أن الاهتمام العالمي بهذا المشروع الجديد كبير ، حيث أبدت عدة دول اهتمامها بالاستثمار به من بينها فرنسا التي أعربت عن استعدادها لإقامة مشروعات تختص بتجميع السيارات والصناعات المغذية لها.

وأشار إلى أن إيطاليا أيضا أبدت اهتمامها بإقامة مشروعات في مجال اللوجستيات والسيارات والبنية التحتية.
> أ ش أ

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