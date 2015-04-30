ضبط خلية إرهابية بالمنوفية متهمة بإحراق نقطة "القاصد" واغتيال ضباط

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الأمن الوطنى من ضبط خلية إرهابية تتكون من 5 أشخاص ينتمون إلى الجماعة الإرهابية، متهمين بالضلوع فى تكدير الأمن العام، وإحراق العديد من الأماكن ووقائع الاغتيالات لضباط الشرطة بالمنوفية.

كانت المعلومات وردت عن المتهمين تفيد بتكوين تشكيل إرهابى للإحراق والتدمير وتكدير الأمن العام، على الفور قرر اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم بالاشتراك مع إدارة الحث الجنائى والأمن الوطنى بمديرية الأمن وتمكنت القوات من القبض على كل من "صهيب ى ا" 22 عاما طالب بكلية التربية جامعة المنوفية، ومقيم بقرية شوشاى التابع لمركز أشمون، و" صلاح م ب" 32 عاما مهندس زراعى مقيم بمدينة شبين الكوم، و"مصطفى س ق" 21 عاما، طالب بمعهد الحاسبات بطنطا ومقيم بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم، و"صلاح ع ى" 41 عاما مدرس تربية رياضية مقيم بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم، و" أنس ا ح" 28 عاما موظف بسنترال شبين الكوم ومقيم بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم.

متهمين بإحراق مطعم كنتاكى بمدينة قويسنا، والتعدى على نقطة شرطة القاصد، وإحراقها، بالإضافة إلى ترتيب العديد من حالات الاغتيالات للضباط بالمنوفية، ومقتل الشهيد خالد علام وتفجير العديد من الأماكن تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا قررت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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