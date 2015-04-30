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وحيد عبد المجيد: قانون تقسيم الدوائر ولد هزيلا وضارا بالعمل البرلمانى

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وحيد عبد المجيد: قانون تقسيم الدوائر ولد هزيلا وضارا بالعمل البرلمانى وحيد عبد المجيد: قانون تقسيم الدوائر ولد هزيلا وضارا بالعمل البرلمانى
انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، رئيس مجلة السياسة الدولية، تعديلات قانون تقسيم الدوائر النهائية، مؤكدا أن القانون تأخر كثيرا وجاء هزيلا وضارا بعمل البرلمانى.

وقال "عبد المجيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" التعديلات تعبر عن قنوت ودوران فى نفس المكان فى محاولة للوصول إلى متوسط التمثيل الانتخابى بتكلفة فادحة بسبب زيادة عدد المقاعد".

وهاجم "عبد المجيد" ارتفاع عدد المقاعد، قائلا: "زيادة عدد المقاعد يفرغ العمل البرلمانى من مضمونه لأن برلمان فى بلد مثل يضم 600 عضوا أشبه بسويقة لا عمل فيها ولا إنتاج إنما صياح على الحصول على أخذ كلمة لأن هذا العدد يفوق المعدل المعقول الذى يطمح بإجراء نقاش جاد ومفيد للوصول إلى تشريعات".

وأشار إلى أن محاولة حل مشكلة التمثيل الانتخابى عن طريق زيادة عدد المقاعد يعبر عن عجز عن حل المشكلة الدستورية بطريقة تؤثر سلبا، مؤكدا أن القانون تأخر كثيرا وجاء هزيلا.


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