مهاب مميش: رفع 64% من الرمال المشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أمس إن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 156 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 64% من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب.

وقال المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع مليون و583 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس.

وأشار إلى أن 22 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندي" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة نجحت فى رفع 111 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه و10 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 36 مليون متر مكعب إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 9 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة.

وكانت مصادر بهيئة قناة السويس قد أكدت أن الفريق مميش اجتمع مع الفريق أسامة الجندى نائب رئيس الهيئة الجديد منذ أيام، وتمت دراسة عدد من المشروعات الهامة بالهيئة منها مشروع قناة السويس الجديدة وما تم إنجازة من أعمال تكريك والمدة المتبقية من المشروع والاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة خلال شهر أغسطس القادم.

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