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"المصريين الأحرار": سنخوض الانتخابات تحت أى نظام انتخابى شرط دستوريته

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"المصريين الأحرار": سنخوض الانتخابات تحت أى نظام انتخابى شرط دستوريته "المصريين الأحرار": سنخوض الانتخابات تحت أى نظام انتخابى شرط دستوريته
أكد عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، خوض الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قانون الانتخابات الحالى بعد تعديلاته التى تم تسليمها الأربعاء لمجلس الدولة، موضحاً: "موافقون عليها، وسنخوض الانتخابات تحت أى نظام مادام دستورياً، والأحزاب التى تريد أن تعمل على الأرض، لن يشغلها شكل النظام الانتخابى".

وأضاف "خليل" لـ"اليوم السابع" فى تعليقه على بقاء الأربعة قطاعات الخاصة بالقوائم الانتخابية كما هى رغم ما وقعوا عليه مع أحزاب أخرى خلال حواراتهم مع رئيس الوزراء بشأن اتساع القطاعات لـ8، أن الادعاءات التى تقول إن القوائم النسبية تقوى الأحزاب باطلة، متابعاً: "اللى بيقوى الأحزاب شغلها على الأرض وليس نظام انتخابى أو قائمة".

وشدد الأمين العام للحزب، أن الحزب يشغله إجراء الانتخابات البرلمانية على أقصى سرعة، لإتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وسط ما يحيط بالوطن من مخاطر.

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