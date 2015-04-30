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سفير السودان بالقاهرة: افتتاح معبر "قسطل" سيضاعف حجم التجارة بين البلدين

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سفير السودان بالقاهرة: افتتاح معبر "قسطل" سيضاعف حجم التجارة بين البلدين سفير السودان بالقاهرة: افتتاح معبر "قسطل" سيضاعف حجم التجارة بين البلدين
أعلن السفير السودانى لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، افتتاح معبر "قسطل - أشكيت" البرى رسميا اليوم الخميس، بعد تشغيله بشكل تجريبى منذ شهر أغسطس الماضى، بهدف مضاعفة حجم التجارة بين القاهرة والخرطوم.

وقال عبد الحليم، فى تصريح لأصوات مصرية، إن "افتتاح رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب للمعبر له دلالات على صعيد ما تشهده العلاقات المصرية السودانية من حراك إيجابى على المستويين الرسمى والشعبى".

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يونيو الماضى، العاصمة السودانية الخرطوم، لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين والسودان.

وأوضح السفير السودانى أن افتتاح المعبر سيمثل فرصة لوصول المنتجات سودانية إلى مصر وشمال أفريقيا، نظرا لانخفاض تكلفة النقل بنسبة ٧٠٪، مدللا على ذلك بخفض تكلفة نقل الطن من اللحوم عبر المنفذ البرى من 1200 دولار إلى حوالى ٣٠٠ دولار فقط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، قد اتفقا فى أكتوبر الماضى، على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى، خاصة فى ضوء افتتاح ميناء "قسطل- أشكيت" البرى بين البلدين، وبحثا كذلك إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما.

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