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وزير التعليم: استمارة جديدة لتقييم كفاءة المدرسين بدءا من العام المقبل

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وزير التعليم: استمارة جديدة لتقييم كفاءة المدرسين بدءا من العام المقبل وزير التعليم: استمارة جديدة لتقييم كفاءة المدرسين بدءا من العام المقبل
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم المصرى: إن الوزارة ستغير مواصفات الاستمارة الخاصة بتقييم المعلمين ومديرى المدارس بتضمنها الكفاءة والعمل والجهد ومدى التصدى للمشكلات، والعمل على حلها أساسا لتقييم المعلمين، على أن يتم تطبيقها بدء من العام الدراسى المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحوافز والزيادات والترقيات وأى امتيازات ستكون بتحقيق الإصلاح والعمل داخل المدرسة والمنظومة التعليمية بأكملها، مطالبا المعلمين بالعمل وبذل الجهد حتى يتم نستطيع النهوض بالمنظومة، قائلا: تطوير التعليم يحتاج إلى تكاتف الجميع بدءا من ولى الأمر والطالب، مرورا بالمعلم ومديرى المدارس وانتهاءً بقيادات الوزارة والمديريات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية تقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد تقارير عن مديرى المديريات والإدارات والمدارس تتعلق بالكفاءة، مشيرا إلى أن جهاز التفتيش والمتابعة بالإدارات والمديريات التعليمية سيتبعون مباشرة مكتب الوزير للمتابعة بديوان عام الوزارة.

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