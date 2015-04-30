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بالصور: نور الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه وأسرته

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بالصور: نور الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه وأسرته بالصور: نور الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه وأسرته

الأربعاء 29-04-2015 20:05

احتفل الفنان نور الشريف بعيد ميلاده الـ69، وتحل هذه المناسبة في الوقت الذي تعافى فيه الفنان القدير من الوعكة الصحية التي ألمت به منذ أشهر، ليخرج من المحنة التي عكست مدى عزيمة وإصرار الفنان في مواجهة المرض، وليواصل إمتاع جمهوره بالأعمال الفنية الرائعة، التي يتميز بها خاصة في السباق الدرامي خلال شهر رمضان، إلا أنه يغيب هذا الموسم بسبب الظروف الصحية.
نور بدا في حالة جيدة وكانت الابتسامة تملأ وجهة وحرص على التواجد إلى جواره ابنتيه وزوجته الفنانة بوسي إضافة إلى الفنانة المعتزلة نورا التي تحرص على مشاركة اختها وزوج اختها كل لحظاتهما السعيدة.

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سيدتي