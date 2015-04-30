صدور الحكم النهائي بحق منفذي جريمة قتل ملكة جمال فنزويلا وحبيبها

حكم القضاء في فنزويلا بالسجن 4 أعوام على مراهقين لإدانتهما بالضلوع في جريمة قتل ملكة جمال فنزويلا 2004 وصديقها، بعد أحكام سابقة على منفذي الجريمة الأساسيين بالسجن 24 و26 عاماً.

وقالت وزارة العدل الفنزويلية في بيان إن مراهقين في الـ15 والـ17 من العمر، أقرا بمشاركتهما في جريمة قتل Monica Spear Mootz البالغة من العمر 29 عاماً وصديقها Henry Thomas Berry إبن الـ 39 عاماً في الـ6 من كانون الثاني- يناير 2014، وقد حكم عليهما بالسجن 4 أعوام والمتابعة القضائية 6 أشهر.

وكانت Monica وصديقها وابنتهما ذات الأعوام الـ5 عائدين من رحلة، فتعطلت سيارتهم في الطريق، وفيما كانت رافعة تهم بنقل السيارة، هاجمهم مسلحون وأطلقوا النار، فقتلوا ملكة الجمال وصديقها، وأصابوا الفتاة بجروح.

وأسفرت التحقيقات في هذه القضية عن توقيف 10 أشخاص، وفي سبتمبر الماضي حكم على 3 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 24 و26 عاماً، ومازال 5 من المعتدين ينتظرون صدور أحكام في حقهم.