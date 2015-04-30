واشنطن تايمز: أوباما شن 2800 غارة على العراق وسوريا دون موافقة الكونجرس

كشفت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت أكثر من 2800 غارة جوية على أهداف تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق بأمر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما دون الحصول على موافقة على وجه التحديد من الكونجرس الأمريكي ووسط مخاوف من عدم قيام المشرعين بأي تحرك.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته في نسختها الألكترونية، اليوم الأربعاء، أن تحت ضغط شديد من الكابيتول هيل، قدم أوباما أخيرًا مشروع إذن لاستخدام القوة العسكرية ضد داعش في فبراير، لكنه وقع في مأزق بين أولئك الذين يريدون تشديد القيود وأولئك الذين يريدون للرئيس مطلق التصرف في أي وقت.

ونوهت بأن المحللين الآن يشعرون بالقلق من أن التقاعس عن العمل سيشكل سابقة خطيرة وسيترك الكونجرس محروما من قوة صنع الحرب.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي شن ضرابات في العراق لمدة 10 أشهر، وبدأ بشن هجمات على أهداف في سوريا في سبتمبر الماضي كجزء من حملة أوباما المعلنة للحط من قدرات تنظيم داعش الإرهابي.

وخلصت الهجمات في نهاية الأسبوع الماضي إلى مجموع 1458 ضربة في العراق و1343 في سوريا من قبل القوات الأمريكية، فيما شنت القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة 655 هجمة أخرى على أهداف عراقية و 95 سورية.

أ ش أ