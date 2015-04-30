وزير الدفاع الكويتى: مشاركة القوة الكويتية ما زالت قائمة فى"إعادة الأمل"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح أن مشاركة القوة الكويتية فى عملية عاصفة الحزم ضمن قوة التحالف "ما زالت قائمة فى المرحلة الثانية ضمن عملية إعادة الامل".

وقال الشيخ خالد الجراح فى تصريحات مساء اليوم الأربعاء عقب رعايته حفل تكريم ابناء الشهداء العسكريين المتفوقين الذى نظمته مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع اليوم ان الهدف من قوة الجيش الكويتى المرابطة هو الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية.

وذكر ان عملية تقييم المشاركة فى العمليات ستبدأ بعد عودة القوة الى البلاد من الاراضى السعودية معربا فى الوقت ذاته عن امله بعودة الاستقرار والامن الى اليمن.

وعن مشاركة رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر فى اجتماع رؤساء هيئة الاركان بالدول العربية الذى عقد فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة قبل ايام قال الشيخ خالد ان موضوع تشكيل قوة عربية مشتركة "قيد الدراسة بين وزارتى الدفاع والخارجية"، مبينا ان هناك تنسيقا خليجيا للوصول الى قرار فى هذا الشأن. ولفت الى ان وزارة الدفاع بصدد زيادة الكوادر فى بعض القطاعات العسكرية مثل الطيارين وقطاع الإبحار.

وحول تكريم ابناء الشهداء العسكريين المتفوقين اوضح ان هذا التكريم يعد "سنة حميدة سبقنا اليها وزراء سابقون فى هذا المنصب وفاء للشهداء" مضيفا انه يأتى بتوجيهات من امير الكويت القائد الاعلى للقوات المسلحة لتكريم ابناء الشهداء ومشاركتهم فرحتهم فى التفوق وبتنسيق بين مكتبى الشهيد التابع للديوان الاميرى والتوجيه المعنوى فى وزارة الدفاع.

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