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حاكم عجمان يستقبل سفير موريتانيا

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حاكم عجمان يستقبل سفير موريتانيا حاكم عجمان يستقبل سفير موريتانيا

 

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان الأميري، سيدي محمد حنن سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، مؤكدا أنه سيجد من المسؤولين في الدولة كل تعاون في أداء مهام عمله.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه أثنى السفير الموريتاني على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة في مختلف الميادين.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من كبار المسؤولين.

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