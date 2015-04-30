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القبض على 4 إرهابيين ينتمون “لطالبان باكستان” في مدينة لاهور

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القبض على 4 إرهابيين ينتمون “لطالبان باكستان” في مدينة لاهور القبض على 4 إرهابيين ينتمون “لطالبان باكستان” في مدينة لاهور

مسلحو طالبان

أعلنت مصادر في الاستخبارات الباكستانية، أمس الأربعاء، أن شرطة حي يوحنا آباد بمدنية لاهور ألقت القبض على 4 إرهابيين ينتمون لحركة “طالبان باكستان” المحظورة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أنه تم التعرف على هوية الإرهابيين وهم محمد خان وعبدالرحمن وزهرب خان وأمير خان وجميعهم أعضاء بالحركة ومن سكان منطقة مهمند القبلية.
> وعُثِر بحوزة الإرهابيين الأربعة على مواد متفجرة مجهزة للاستخدام في الهجمات الانتحارية، وتم إرسال الأربعة لمكان غير معلوم لبدء التحقيق معهم.

يذكر أن باكستان شنت عملية عسكرية ضد المسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية على الحدود مع أفغانستان في منتصف 2014، ودفعت العملية الباكستانية كثيرا من المقاتلين المناهضين للحكومة لعبور الحدود إلى أفغانستان.
> أ ش أ

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