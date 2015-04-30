محافظ الاسماعيلية يفتتح معرض للفن التشكيلى بقصر الثقافة تحت عنوان ” المعدية” بمشاركة 50 فنان وفنانة

قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بافتتاح معرض الفن التشكيلى صالون 6×6 فى الدورة الحادية عشر والذى اقيم بقصر ثقافة الاسماعيلية تحت عنوان ” المعدية ” ويضم عددا من اللوحات التشكيلية والاعمال الفنية المصممة من خامات البيئة.

وخلال افتتاح الصالون اشاد المحافظ بالاعمال الفنية المعروضة والتى شارك بها عدد 50 فنان وفنانة يمثلون عدد 12 محافظة من محافظات اقليم القناة وسيناء والدلتا.

وخلال الافتتاح اهدى المحافظ جائزة مالية للطفل محمد ابراهيم مصطفى اصغر المشاركين باعمال فنية بالمعرض وعمرة 6سنوات بأعتبارة الفائز الاول. وقد رافق المحافظ خلال الافتتاح الفنان محمد النادى رئيس لجنة التحكيم ورئيس مجموعة 6X6 وشيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية.