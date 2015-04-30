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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 30/4/2015
يتسم مواليد برج "العقرب" بالعصبية المفرطة وسرعة إصدار الأحكام ما يجعلهم فى موقف هجوم دائم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>يصرون على النجاح مهما كانت الظروف غير ملائمة معهم، يصرون على المواجهة، حاول أن تتجنب كل الانتقادات هذا اليوم حتى لا تكون شخصًا متشائمًا وتصاب بالإحباط، ثابر لتحقق حلمك وتصل إلى أهدافك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>هناك سحابة صيف تعكر صفو علاقتك مع الحبيب لا تقلق فسرعان ما سوف تزول وتعود الحياة إلى صفوها المعهود، عليك بالصبر والتحلى بهدوء الأعصاب.
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مصر 365

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