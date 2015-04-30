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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 30/4/2015
دائمًا يعانى مواليد برج "الجوزاء" من التردد فى اتخاذ القرارات فهم يضعون الخيارات الكثيرة أمامهم وهذا ما يجعلهم يتأخرون فى حياتهم كثيرًا.

على مستوى العمل والمال


>تشعر بتشويش فيما يدور حولك من علاقات فى محيط العمل، حاول أن ترتب أولوياتك حتى تصل إلى ما تريد، لا تجعل العمل يأخذ الوقت الأكبر من حياتك فالعمل لا ينتهى مهما كانت الظروف.

على مستوى العلاقات العامة


>تسعى لمد علاقات جديدة فى محيطك الخارجى وهذا سيكون جيدًا فى المرحلة المقبلة فأنت قادر على تكوين علاقات عامة جيدة تفيدك فى جميع نواحى حياتك.

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مصر 365

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