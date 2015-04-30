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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 30/4/2015
يتمتع مواليد برج الحمل بحب السفر والترحال يرون فى أنفسهم القدرة على تحمل المشقة وحل المشاكل، ولكن يكتشفون دائمًا أن اختيار الصديق قبل الطريق من الأمور التى يجب أن ينظر إليها فى المرحلة المقبلة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية
>مواليد برج الحمل لديهم قدرة كبيرة على توقع الأحداث، فهم يعيشون دائمًا بخطط مسبقة ويرون أن الحياة سهل أن تكون مملؤة بالسعادة.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015
>ترى أن باستطاعتك حل مشاكلك العاطفية مع الشريك اسع لوضع نهاية للمواقف السيئة التى تحدث بينكم وتعود المياه لمجاريها الطبيعية.

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مصر 365

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