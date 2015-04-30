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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 30/4/2015
يتسم مواليد برج "العقرب" بالكتمان الذى قد يسبب الكثير من المشاكل مع المحيطين لهم، فهم نادرًا ما يفصحون عن مشاعرهم أو يطلبون الاهتمام أو التقدير من الآخرين.

توقع ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تحقق أحلامك فى محيطك العملى فأنت طموح ومثابر ولديك موهبة يصعب أن يتجاوزها الآخرين، اسع أكثر أن تصل إلى قمة المجد والشهرة.

على مستوى الحياة العاطفية


>وأخيرًا يدق الحب باب حياتك لترى الزهور تشرق فيها، لا تترد فى فتح الباب فأنت بحاجة إلى هذا الحب فى هذا الوقت لتكون أفضل ويكون داعم لحياتك العملية.

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مصر 365

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